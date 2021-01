Barreiras policiais fiscalizam circulação sem justificativa em Manaus

A equipe do portal EM TEMPO acompanhou as ações das barreiras policiais montadas na Zona Leste | Foto: César Gomes

Manaus - As fiscalizações para restringir a circulação de pessoas em cumprimento ao decreto do Governo do Amazonas estão sendo intensificadas em todas as zonas de Manaus. Na manhã desta terça-feira (26), a equipe do portal EM TEMPO acompanhou as ações das barreiras policiais montadas na Zona Leste da capital.

Equipes da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram desde as primeiras horas da manhã realizando abordagens e a conscientização de motoristas, nas nas proximidades da Bola do Produtor.



"Desde ontem estamos realizando o cumprimento do decreto. Estamos reforçando as ações para impedir que as pessoas circulem sem necessidade. Tem pessoas relutando e que não estão entendendo a gravidade do momento que estamos passando. Além de fiscalizar, estamos conscientizando essas pessoas", explicou o capitão Soeiro da 30ª Cicom.

Na barreira montada na alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, os motoristas estavam sendo abordados e apresentando as justificativas dos trajetos que estavam realizando. Veículos em situação irregular foram direcionados a uma plataforma do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).



"É importante que quem precise sair comprove que o trajeto é emergencial. Estamos verificando crachás, receitas médicas e uniforme para liberar essas pessoas. Também estamos realizando a retenção de veículos em situação irregular", explicou o capitão Bruno França, da 25° Cicom.

As barreiras continuam sendo realizadas ao longo do dias em ruas da capital. Quem descumprir o decreto está sujeito a detenção e multa.



Leia mais

Polícia fiscaliza e fecha serviços não essenciais em Manaus

Saiba o que abre e fecha com novo decreto no AM