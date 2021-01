Em Manaus, homem é morto a tiros e mulher fica ferida em emboscada

Na ocasião, os criminosos atacaram o rapaz e efetuaram vários disparos contra ele. Diego foi baleado por todo o corpo, enquanto a sua companheira foi atingida com um tiro na perna. | Foto: divulgação

Manaus - O autônomo Diego Marcelo Grandal Ferreira, de 27 anos, foi morto a tiros durante uma emboscada, na noite desta segunda-feira (26), na rua Manoel Ribeiro, bairro Tancredo Neves, zona Leste da capital. Segundo a polícia, a companheira dele, uma jovem de 18 anos, também ficou ferida no ataque.



De acordo com as autoridades, Diego e a namorada estavam em uma moto, quando começaram a ser perseguidos por bandidos que estavam em um carro, que não teve as características divulgadas.

Na ocasião, os criminosos atacaram o rapaz e efetuaram vários disparos contra ele. Diego foi baleado por todo o corpo, enquanto a sua companheira foi atingida com um tiro na perna.

Conforme a polícia, o casal foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas o jovem não resistiu e morreu. Já a sua namorada não corre risco de morte.

Em depoimento às autoridades, os familiares do rapaz afirmaram que o crime pode ter sido motivado por um acerto de contas de traficantes que atuam na zona Leste da capital, já que que Diego tinha envolvimento com o comércio de drogas.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

