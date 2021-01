Homem é preso com arma e munições após atirar em ramal na Zona Leste

Material apreendido com o suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem de 19 anos foi preso, na tarde desta segunda-feira (26), por volta das 15h40, no Ramal do Brasileirinho, no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus. Ele havia efetuado disparos de arma de fogo na localidade e foi denunciado.

Os policiais da Força Tática estavam em patrulhamento de rotina quando receberam denúncias informando o ato criminoso. O suspeito foi abordado e com ele foi encontrada uma arma de fabricação caseira calibre 36, com quatro munições do mesmo calibre sendo duas deflagradas e duas intactas.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

