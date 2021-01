Traficantes tentam fugir da polícia, mas acabam presos na Zona Norte

O caso foi apresentado no 6° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Dois suspeitos, sendo um de 19 e o outro de 24 anos, foram presos na tarde desta terça-feira (26), na rua 1, da comunidade Alfredo Nascimento, na Zona Norte de Manaus, com várias porções de drogas , balança de precisão e dinheiro. Eles ainda tentaram fugir dos policiais, que abordaram os criminosos no momento que eles realizam a venda de drogas em plena luz do dia.

A equipe da Força Tática estava em patrulhamento quando avistou a dupla em atitude suspeita na frente de uma casa. Um deles estava com uma porção média de droga no bolso e o outro correu para dentro da casa.

Após abordagem e revista na casa, o segundo suspeito foi preso. Na ação foram apreendidas 12 porções médias de cocaína , três porções médias de cocaína e 32 porções menores da mesma substância, 190 trouxinhas de oxi, 40 papelotes de maconha do tipo skunk, uma porção média de oxi e R$ 54.

Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e devem ficar à disposição da Justiça. Um deles já possuía passagem pelo mesmo crime.

