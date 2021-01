Pedestres sem justificativas para circulação são abordados em Manaus

As ações de fiscalização continuarão em todas as zonas de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Pedestres e veículos que transitaram, na manhã desta quarta-feira (27), pela avenida Max Teixeira, nas proximidades da entrada do conjunto Manôa, na Zona Norte de Manaus, foram abordados em uma barreira policial. A ação tem como objetivo cumprir o decreto que restringe a circulação de pessoas 24 horas no Amazonas, até dia 31 deste mês.

Conforme o capitão Alex Sander da 6° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), desde as primeiras horas da manhã as equipes realizam abordagens e orientação sobre as regras do decreto.

"Fechamos alguns estabelecimentos comerciais que estavam funcionando clandestinamente e abordamos pedestres e veículos. Estamos orientando sobre a questão de sair apenas um morador da residência para comprar produtos essenciais. Também já apreendemos três motos e um carro em situação irregular", explicou.

As ações de fiscalização continuarão em todas as zonas de Manaus ao longo dos dias em que o decreto estiver válido.

