Após denúncia, 'Chumbinho' é preso com arma de fogo no São Raimundo

Manaus - Anderson Alves Bastos, conhecido como “Chumbinho”, de 30 anos, foi preso, em flagrante, na noite desta terça-feira (26), com uma arma de fogo na Avenida Padre Agostinho, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. O suspeito já havia sido preso, no mês de julho do ano passado, s crime de roubo.

Equipes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) receberem uma denúncia anônima pelo 181, serviço de disque-denúncia da órgão, por volta das 19h, informando a presença do suspeito no local ostentando a pistola PT 840.

“Chumbinho” não resistiu à prisão e foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia Civil, no bairro Santo Agostinho, também na zona oeste, onde vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

