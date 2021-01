Suspeito de furtar cabos de fibra é espancado até a morte em Manaus

Corpo do suspeito foi removido para Instituto Médico Legal | Foto: Divulgaçao

Manaus - Um suspeito, ainda não identificado, morreu na madrugada desta terça-feira (27), após ser espancado por moradores que o flagraram tentando furtar cabos de fibra óptica, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. Segundo a polícia, o comparsa do rapaz também foi agredido e segue recebendo atendimento médico.

De acordo com as autoridades, a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizava patrulhamento pela área, quando foi comunicada de que dois homens estariam sendo agredidos por populares, na rua Jacaré. Quando chegaram no local, os policiais encontraram a dupla bastante machucada caída no chão.

Os dois suspeitos foram socorridos para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. Enquanto o outro homem segue internado na unidade de saúde.

A vítima teve o corpo removido para Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Linchamento é ineficaz no combate à violência

Segundo especialistas, os linchamentos não diminuem os índices de violência, e ainda podem resultar em tragédias ainda piores, quando pessoas inocentes são mortas por engano.

Em 2018, o estudante Kayube de Carvalho Oliveira, de apenas 16 anos, foi morto a pauladas, na Comunidade Valparaíso, também no bairro Jorge Teixeira. Conforme a polícia, o adolescente foi confundido com um assaltante e foi linchado por moradores.

