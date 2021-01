Bandidos tentam vender extintores como cilindros de oxigênio em Manaus

Cilindros eram, na verdade, extintores de incêndio modificados | Foto: Bianca Ribeiro/EM TEMPO

Manaus – Em meio à crise da saúde no Amazonas, causada pela pandemia do novo coronavírus, dois criminosos tentaram se aproveitar do desespero e dor de milhares de famílias para aplicar um golpe, que poderia custar vidas.

Os homens, identificados como Fábio Vivan, de 38 anos, e José Viana, 34, pintaram extintores de incêndio e tentaram vender como cilindros de oxigênio, em Manaus. Eles acabaram presos, na tarde desta quarta-feira (27), na alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na Zona Leste da capital.

De acordo com as vítimas, os suspeitos anunciaram os equipamentos em um site de compras e vendas. Os dois cilindros estavam sendo oferecidos pelo valor de R$ 3 mil.

As vítimas se interessaram pelos produtos e marcaram um encontro na esquina de um supermercado do bairro Coroado. Ao observarem que os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta, os futuros compradores desconfiaram que poderia ser um golpe e acionaram a polícia.

Equipes da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) conseguiram abordar os suspeitos e constataram que seria uma emboscada. Os cilindros ofertados eram, na verdade, extintores de incêndio modificados. A dupla foi conduzida para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Em um breve depoimento, os presos apenas relataram que estavam entregando os falsos cilindros a pedido de outra pessoa, que também não teve o nome divulgado, e alegaram ser inocentes.

Colapso

Nos últimos dias, a falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas gerou perdas de pacientes com Covid-19. E doentes que que precisavam do gás medicinal tiveram que ser transferidos para tratamento em unidades de saúde de outros estados. Familiares de pessoas internadas e até outros enfermos que se tratavam em suas residências tiveram que comprar cilindros de oxigênio por conta própria.

Com o cenário caótico, artistas, empresas e autoridades de outros países se mobilizaram para ajudar o Estado com doações.

