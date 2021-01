Vídeo: Criminosos assaltam lanchonete no conjunto Mutirão

Os suspeitos ainda não foram identificados | Foto: Divulgação

Manaus - Uma dupla de suspeitos cometeu um assalto a uma lanchonete na noite desta quarta-feira (27). A ação ocorreu na rua 27, do conjunto Mutirão, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, e foi flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

Nas imagens é possível visualizar o momento em que dois suspeitos descem de uma motocicleta e abordam duas pessoas que estão no local. Eles são intimidados por uma arma de fogo.

Um dos criminosos vestido de camisa branca e boné azul recolhe dinheiro e aparelho celular das vítimas. Ele também exige que um funcionário da lanchonete entregue a renda do dia. O comparsa dele fica monitorando enquanto um terceiro suspeito aguarda a dupla na motocicleta para a fuga.

Alguém de dentro da lanchonete percebe a ação e grita. Os suspeitos se assustaram e fugiram sem serem identificados. Denúncias sobre o paradeiro e identificação deles podem ser feitas ao número 181. O caso será investigado pela Polícia Civil .

