Sob efeito de drogas, homem tenta matar irmã a facadas em Manaus

Suspeito foi levado para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na noite desta quarta-feira (28), após tentar matar a própria irmã a facadas, no bairro São José, na zona Leste de Manaus.

Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizavam patrulhamento de rotina na localidade, quando foram comunicados sobre uma briga entre irmãos, em uma residência da rua 26.

Já no local, os policiais encontraram o suspeito correndo com uma faca atrás da vítima. Ele estaria sob o efeito de substâncias entorpecentes e foi detido pela equipe da 9ª Cicom.

O homem foi levado para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) da Zona Centro-Sul, onde foi autuado em flagrante.

Outro caso

Em um caso ainda mais grave, Luciana Sales da Silva, de 27 anos, não conseguiu fugir e se tornou mais uma vítima de feminicídio. Ela foi esfaqueada e enforcada no sofá da casa onde morava , no Ramal Acajatuba, na Zona Rural de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus). O suspeito do crime é o companheiro dela, um homem 21 anos.

