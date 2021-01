'Cabeça' de quadrilha que cometia roubos em Manaus é preso em operação

Ação foi realizada pelo 24° DIP em conjunto com a Derfd | Foto: Divulgação

Manaus - Mizael Klinger Gomes Macedo, de 35 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (28), no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus. Ele é apontado como o 'cabeça' de uma quadrilha envolvida em dois roubos na capital. A investigação foi realizada pelo 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP) em conjunto com a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

Conforme o delegado Marcelo Martins, titular do 24° DIP, Mizael estava sendo monitorado após cometer os dois crimes. O primeiro aconteceu no mês de fevereiro de 2020, onde o suspeito planejou o roubo a um salão de beleza, no conjunto Vieralves, na Zona Centro-Sul.

"O segundo crime estava sendo investigado desde de dezembro do ano passado, no bairro Praça 14, na Zona Sul. Os comparsas dele renderam um caminhão carregado de aparelhos celulares e subtraíram a mercadoria. Ele era o mentor intelectual das ações", explicou.

Mizael já tinha outras seis passagens pela polícia de crimes contra o patrimônio e deve responder a mais dois roubos majorados.

Ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde deve permanecer à disposição da Justiça.

