Pai faz vídeochamada espancando filho e aterroriza ex-mulher em Manaus

Manaus - Um homem, que não teve o nome divulgado, espancou o próprio filho de apenas 6 anos, com chutes e socos, na noite desta quarta-feira (27), no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. As agressões foram filmadas pelo próprio suspeito, que fez questão de mostrar as cenas, por meio de videochamada, para a sua ex-companheira e mãe da criança.

De acordo com uma pessoa próxima à família que falou ao portal Em Tempo , sob a condição de anonimato, o garoto estava na casa do pai, quando teria mordido uma outra criança. Na ocasião, o suspeito começou a agredir brutalmente o próprio filho, enquanto realizou uma chamada de vídeo para a mãe do menino. Ela ficou aterrorizada com as imagens e resolveu ligar para a polícia.

A equipe da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi até a casa do suspeito e resgatou o garoto, que estava com hematomas pelo rosto. Entretanto, mesmo em situação de flagrante, os policiais se recusaram a prender o homem e sequer o conduziram à delegacia.

"Esse cara sempre foi muito agressivo, inclusive agredia constantemente a mãe da criança na época em que eles eram casados. Ela só deixou o filho com ele ontem, porque precisava trabalhar, mas não imaginava que ele seria capaz de fazer isso com o próprio filho", desabafou a testemunha.

O caso deve ser registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

O que diz a SSP

O portal Em Tempo questionou à Secretaria de de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), sobre a conduta dos policiais militares da 10ª Cicom que se recusaram a realizar a prisão do suspeito, mesmo em situação de flagrante. Assim que o órgão se posicionar a respeito do caso, a matéria será atualizada.

