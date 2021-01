Homem é preso com arma, droga e moto roubada no Jorge Teixeira

| Foto: Suyanne Lima

Manaus - Gabriel O. D. S, de 20 anos, foi preso na manhã de quinta-feira (28), durante uma ação policial deflagrada na travessa Alecrim, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A ação foi conjunta do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Conforme o delegado Torquato Mozer, titular do 30° DIP, a ação começou na quarta-feira (27), quando a equipe foi ao local notificar uma pessoa que está sendo investigada. Os policiais encontraram a motocicleta e anotaram a placa. No momento da ação não havia nada de ilícito.

"Hoje pela manhã realizamos novamente uma consulta na placa da moto e já constou uma restrição de roubo. Retornamos ao local em conjunto com os policiais militares e encontramos com Gabriel um tablete de maconha do tipo skunk e uma arma caseira, além da motocicleta", explicou o delegado.

O suspeito não tinha nenhuma passagem pela polícia e foi apresentado no 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

