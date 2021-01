Em Manaus, homem é executado após ser chamado na porta de casa

Manaus (AM) - Isac Rocha e Silva e Júnior, de 32 anos, foi executado na tarde desta quinta-feira (28), na rua São Macário, da comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme a equipe da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava na casa onde morava, quando foi chamado por ocupantes de um veículo de cor branca.

Isac atendeu o chamado, ainda teria conversado com quem o chamou e posteriormente foi surpreendido com os disparos.

A vítima agonizou e morreu em via pública. Os suspeitos fugiram sem serem identificados.

A equipe da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fez o isolamento do local do crime. Peritos e policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram acionados para atender o caso. A motivação do crime é desconhecida.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

