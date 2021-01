Homem é preso com 1 kg de maconha na avenida do Turismo

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 33 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (28), por volta das 16h30, na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Ele estava com 1 kg de maconha e foi preso pelas equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

Os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o homem caminhando com uma mochila. O suspeito foi abordado e houve uma revista policial .

Com ele foi encontrado o material entorpecente e o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante. O caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis .

