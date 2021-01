‘Operação pela Vida’ apreende 18 veículos na zona sul

A ação é realizada diuturnamente pela SSP | Foto: Divulgação/SSP

Dezoito veículos foram apreendidos, na tarde desta quinta-feira (28/01), em mais um dia da “Operação pela Vida”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). As apreensões ocorreram na avenida Tarumã, bairro Praça 14, zona sul de Manaus.

A ação é realizada diuturnamente pela SSP, em conjunto com a Polícia Militar e o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran), para fiscalizar o cumprimento do decreto estadual que restringe a circulação de pessoas.

O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Detran-AM, apreendeu sete motocicletas e 11 carros. Entre as irregularidades encontradas estão o descumprimento do decreto governamental, ausência de documentos, além de condutores de motocicletas sem equipamentos obrigatórios, como capacete. Os veículos foram encaminhados ao parqueamento do Detran.

Em conjunto com a operação, os agentes do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM) notificaram dois estabelecimentos, que estavam funcionando de forma clandestina.





*Com informações da assessoria