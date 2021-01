Cocaína camuflada em cebolas é aprendida pela Base Arpão no Amazonas

Embarcação vinha de Tabatinga, a 1.106 quilômetros de Manaus | Foto: Divulgação

Coari - Policiais da Base Arpão apreenderam, na noite desta quinta-feira (28), aproximadamente 10 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em R$ 100 mil. O material foi encontrado armazenado em bolinhas infantis, que estavam encapadas com cascas de cebola, em uma embarcação que navegava próximo ao município de Coari, a 363 da capital.

De acordo com as autoridades, os agentes realizavam revista de rotina na embarcação, quando a cadela farejadora Jade detectou um material suspeito no setor de encomendas do barco. Na ocasião, os policiais constataram que os traficantes haviam condicionado cerca de 10 quilos de droga em 49 bolinhas.

"Eles utilizaram bolinhas de brinquedo e cascas de cebola para camuflar o entorpecente, e enviar pasta base de cocaína como se fosse uma carga do legume. Ao todo, essa apreensão representa um prejuízo de aproximadamente R$100 mil ao tráfico de drogas", informou o major Heber, da Base Arpão, ao Em Tempo.

Segundo a polícia, a embarcação vinha de Tabatinga, a 1.106 quilômetros de Manaus, e tinha como destino à capital amazonense.

As investigações em torno do caso serão realizadas pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, que vai apurar as identidades dos responsáveis pelo envio e receptação da droga.

