Caseiro é morto a pauladas em de terreno de loja maçônica, em Manaus

Manaus - O caseiro João Pedro Carvalho, de 55 anos, foi encontrado morto a pauladas na manhã desta sexta-feira (29), dentro de uma casa, localizada em um terreno de uma loja maçônica, na avenida Camapuã, na Zona Norte de Manaus. A polícia suspeita de latrocínio [roubo seguido de morte].

De acordo com as autoridades, os vizinhos estranharam que João Pedro não atendeu os telefonemas e foram até o imóvel dele. O esposo de uma funcionária de uma loja maçônica, pulou o muro do local e se deparou com a cena sangrenta.

O corpo da vítima foi encontrado estendido ao chão, perto de pedaços de madeira e um terçado, informou o delegado Fábio Silva, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

"Possivelmente houve luta corporal da vítima com pelo menos dois criminosos. Há sangue de outras pessoas espalhado na residência. O caseiro foi espancado até a morte e ainda tentou pedir socorro, mas morreu devido a forte sangramento. Agora vamos iniciar as investigações para localizar esses suspeitos. Já temos algumas informações importantes", explicou Fábio Silva.



O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico.

