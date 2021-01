Dupla planejava atacar rivais, mas é morta ao trocar tiros com a Rocam

Foram apreendidos dois revólveres, calibre 38, seis munições do mesmo calibre, 25 porções de maconha, três porções de oxi e duas balanças de precisão | Foto: Divulgação

Iranduba- Após trocarem tiros com policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), dois homens, ainda não identificados, morreram, na noite de sexta-feira (29), por volta das 22h30, no bairro Mutirão, do município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus).

De acordo com a equipe policial, a ação iniciou após denúncia anônima informando que um grupo criminoso estava planejando atacar rivais.

Ao se deslocarem para o lugar indicado, os policiais foram recebidos a tiros pelos suspeitos e revidaram os disparos. Dois criminosos foram baleados e os outros fugiram por uma área de mata.

Os suspeitos baleados foram levados ao Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, mas não resistiram aos ferimentos.

Com a dupla, foram apreendidos dois revólveres, calibre 38, seis munições do mesmo calibre, 25 porções de maconha, três porções de oxi e duas balanças de precisão.

Os corpos dos suspeitos foram removidos pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). O material apreendido foi encaminhado para uma unidade policial. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

