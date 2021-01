Ouro avaliado em R$ 1 milhão é apreendido no Porto da Ceasa, em Manaus

Investigações para apurar o caso tiveram início depois que as equipes receberam denúncias | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil prendeu uma dupla, que não teve o nome divulgado, com uma quantidade de ouro avaliada em R$ 1 milhão, que seria transportada ilegalmente do Amazonas para o estado de Goiás. O material foi encontrado dentro de um dos calçados do suspeito, nesta sexta-feira (29), no Porto da Ceasa, zona Sul da capital.

Segundo o delegado Torquato Mozer, as investigações para apurar o caso tiveram início depois que as equipes receberam denúncias informando que, possivelmente, entorpecentes seriam escoados para outras regiões do país.

“Nós fomos até o Porto da Ceasa, e realizamos campana no local. Avistamos os suspeitos, e durante abordagem encontramos ouro escondido dentro do calçado de um deles. O material seria transportado ilegalmente para o estado de Goiás, e está avaliado em R$ 1 milhão”, explicou o delegado.

A autoridade policial informou que a extração desse ouro é ilegal, pelo fato dos suspeitos não terem apresentado nenhum documento de origem, transporte ou autorização. A Polícia Civil não divulgou, no entanto, a quantidade exata do metal precioso apreendido.

Os dois suspeitos foram autuados por extração, transporte e comercialização ilegal de ouro. Após os procedimentos na delegacia, eles serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.

