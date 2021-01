Pirata do rio é preso com armas em Coari, Amazonas

Uma denúncia anônima informou que o homem, de 39 anos, participava de um grupo criminoso e portava armas. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Policiais da Base Fluvial Arpão prenderam, na quinta-feira (28/01), um suspeito de integrar um grupo de “piratas de rio” no município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. Na ação policial, foram apreendidas cinco armas de fogo.



Uma denúncia anônima informou que o homem, de 39 anos, participava de um grupo criminoso e portava armas. No local informado, no bairro Renascer, os policiais identificaram o suspeito e encontraram com ele uma espingarda, uma pistola calibre 32 e um revólver calibre 38.

O suspeito confirmou o envolvimento em práticas criminosas e apontou a comunidade de atuação dos outros integrantes. Ao desembarcar no local, os policiais realizaram incursão no terreno e encontraram uma casa, de onde outros integrantes da quadrilha conseguiram fugir. No imóvel havia duas espingardas.

Ao todo, além das cinco armas, foram apreendidos 16 munições, dois aparelhos celulares e dois carregadores de pistola, num valor total estimado em R$ 20 mil.

Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

As denúncias podem ser feitas através do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia em todo o estado.

