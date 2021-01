Suspeitos são presos por furtos de cabos telefônicos e receptação

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Floriano G. D. M, de 63 anos; Iering S. D, de 21 anos; José D. G. M, de 32 anos; Jucelino D. A. G, de 30 anos, e Neonildo N. F, de 38 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira (29), por volta das 2h, na rua da Paz, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Eles estão envolvidos em furto de cabos de uma empresa de telefonia e receptação dos objetos subtraídos.

Conforme o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) , na quinta-feira (28), as equipes foram acionadas por representantes de uma empresa de telefonia sobre o furto de cabos subterrâneos na madrugada daquele dia. Após a ação criminosa, pelo menos 700 pessoas ficaram sem o fornecimento de internet e telefone.

Os policiais civis montaram campana nesta madrugada e flagraram o exato momento em que Floriano comprava cabos recém furtados por cinco suspeitos. Os homens foram presos e encaminhados à Derfd, onde foram adotados os procedimentos cabíveis .

"O furto de cabos subterrâneos para extração de cobre causa prejuízos para as empresas, para os consumidores e até para pedestres e motoristas que podem acabar caindo no buraco aberto em via pública", destacou o delegado.



