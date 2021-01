Com fio enrolado no pescoço, corpo é jogado em avenida de Manaus

| Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com um fio elétrico enrolado no pescoço e várias marcas de facadas pelo corpo. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (20), na avenida dos Oitis, bairro Distrito Industrial 2, zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizava patrulhamento de rotina, quando foi acionada para apurar um encontro de cadáver. Já no local, os policiais avistaram o corpo da vítima jogado na sarjeta da avenida, enrolado em um lençol vermelho.

Segundo a 25ª Cicom, é provável que o rapaz tenha sido assassinado em outro lugar e teve apenas o corpo abandonado naquela região da capital.

Além de constatarem que o homem estava com o pescoço amarrado com um fio elétrico, os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) detectaram diversas perfurações de arma branca pelo corpo dele.

O cadáver foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deverá investigar o caso.

Outro caso

Na última quinta-feira (28), outro homicídio violento foi registrado em Manaus. O estudante Paulo Henrique de Oliveira Cabral, de apenas 16 anos, foi assassinado a tiros, no conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

