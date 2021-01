Por ciúmes, homem tenta matar atual namorado de ex-mulher em Manaus

| Foto: Reprodução Internet

Manaus - Um homem de 32 anos, que não teve o nome divulgado, tentou matar o namorado da ex-companheira, um jovem de 27 anos, a facadas. A tentativa de homicídio ocorreu na noite de sexta-feira (29), no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

Segundo informações obtidas pela polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes. O suspeito não aceita o fim do relacionamento com a ex-mulher, de quem está separado há seis meses, e decidiu atacar o atual companheiro dela.

De acordo com a polícia, ele teria ido à residência da ex, onde ficou escondido atrás de um portão, e quando avistou a chegada do rapaz o atacou com golpes de faca. Em seguida, o suspeito fugiu do local.

Apesar de ter sido atingido no ombro, o jovem não corre risco de morte. Ele foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona Leste, recebeu atendimento médico e foi liberado.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Outro caso de tentativa de homicídio a facadas

Na última quarta-feira (28), um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após tentar matar a própria irmã a facadas , no bairro São José, na zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, ele estaria sob o efeito de entorpecentes.

