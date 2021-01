'Gasparzinho' é assassinado a pauladas e tem rosto esmagado no Centro

| Foto: divulgação

Manaus - O morador de rua David Pereira Barbosa, de 31 anos, conhecido como "Gasparzinho", foi morto a pauladas, e teve a cabeça esmagada por uma pedra de vaso sanitário. O crime brutal ocorreu na noite deste sábado (30), no bairro Centro, zona Sul de Manaus. Segundo a polícia, outros seis moradores de rua foram presos pela participação no assassinato da vítima.

De acordo com a polícia, por volta das 19h45, quando David começou a ser cruelmente agredido pelo grupo, na calçada da rua Leonardo Malcher. Na ocasião, populares que passavam pela área ficaram assustados com a brutalidade do crime e acionaram os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Já no local, os agentes verificaram que os suspeitos haviam arrastado o corpo de David para dentro de uma casa abandonada. Em depoimento à polícia, eles afirmaram que o crime teria sido motivado pelo fato de que "Gasparzinho" teria cometido crimes de estupro - informação ainda não confirmada pelas autoridades.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. Todos os suspeitos foram levados para a delegacia. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

