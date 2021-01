Criminosos atiram para o alto durante festa clandestina em Manaus

A denúncia também apontava que os homens estavam comercializando entorpecentes | Foto: divulgação

Manaus - A Força Tática, da Polícia Militar, prendeu três homens e apreendeu dois adolescentes durante uma festa clandestina, na madrugada deste domingo (31), na comunidade Alfredo Nascimento, zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, além de desrespeitarem o isolamento social, os suspeitos estavam com armas, drogas e munições.

De acordo com as autoridades, as investigações em torno do caso iniciaram por meio de denúncia anônima a respeito de criminosos armados que estariam realizando uma festa, e efetuando disparos para cima, com o objetivo de intimidar moradores. A denúncia também apontava que os homens estavam comercializando entorpecentes.

Materiais apreendidos | Foto: Divulgação/PMAM

Já no local, a equipe da Força Tática fez o cerco da residência. Apesar disso, alguns integrantes da festa ainda conseguiram fugir, enquanto outras cinco pessoas foram detidas, conforme informou a polícia.

Após revista no interior do imóvel, foram apreendidos uma pistola calibre 380, três munições do mesmo calibre, uma arma caseira de calibre 12, dez munições do mesmo calibre, quatro carregadores de pistola, além de um quilo de oxi, seis porções média de maconha, quatro porções média cocaína e cinco celulares.

Os detidos e todos os materiais apreendidos foram levados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais

'Gasparzinho' é assassinado a pauladas e tem rosto esmagado no Centro

Ladrões de farmácia são presos logo após assalto no Japiim