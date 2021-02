Homens são presos com armas e drogas em motel de luxo na Ponta Negra

Caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Após receber denúncia de uma festa clandestina, policiais da Rocam prenderam dois homens, ambos de 27 anos, dentro um motel de luxo no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. A ação aconteceu na madrugada desta segunda-feira (1º).

Por volta das 4h, a equipe policial recebeu informações anônimas de que dois suspeitos de tráfico de drogas estavam armados e consumindo entorpecentes dentro do estabelecimento.

Ao chegarem no local, os policiais realizaram a primeira abordagem e acharam uma arma de fogo com um dos suspeitos, além de trouxinhas de drogas. Após serem questionados, os suspeitos confessaram que em um terreno baldio na rua Cruzeiro, no bairro Compensa, naquela mesma zona, haviam drogas e arma escondidas.

Os policiais foram checar a informação e confirmaram a existência de outros materiais ilícitos. Ao todo, foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma pistola PT-840, uma espingarda, calibre 12, um carregador de pistola, quatro munições de calibre 40, uma munição de calibre 12, uma porção média de maconha, uma porção de cafeína, 29 trouxinhas de maconha, duas balanças de precisão e R$ 122.

O caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

