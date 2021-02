Suspeito de estuprar idosa de 60 anos é preso no Amazonas; veja vídeo

O suspeito é conhecido por cometer roubos naquele município | Foto: Divulgação

Maués - Uma idosa de 60 anos foi estuprada na manhã desta segunda-feira (1°), no município de Maués (distante 267 quilômetros de Manaus). O suspeito, um homem de 35 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso momentos após o crime.

Conforme a Polícia Militar, o homem foi flagrado cometendo a violência sexual e tentou fugir, mas foi perseguido e contido com apoio da população.

O suspeito é conhecido por cometer roubos naquele município. Ele foi conduzido por policiais da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e encaminhado à 48° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maués, onde deve ficar à disposição da Justiça.

Outro caso

Em novembro de 2020, um homem de 54 anos foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva por estupro tentado e ameaça, que teve como vítima a própria mãe dele , uma idosa de 85 anos. O crime havia ocorrido três meses antes da detenção do suspeito. Ele atacou a vítima na casa dela, no bairro Armando Mendes, Zona Leste da capital.

A idosa contou à imprensa, na época, que estava sozinha e, por volta das 2h, acordou com o homem encapuzado a forçando a manter relações sexuais. Ele estava com uma faca nas mãos e tentou tirar a roupa da vítima. Ela começou a gritar e ainda lutou com o suspeito.

