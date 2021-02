Grupo criminoso especializado em roubar veículos é preso no Mauazinho

Manaus - Cinco homens sendo quatro com 18 anos e um de 51 anos foram presos na manhã desta segunda-feira (1°) , na rua do Areal, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. Eles são envolvidos em um grupo especializado em roubos de veículos.

De acordo com a equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando abordaram um veículo modelo Fiat Uno, que havia sido utilizado dias antes em um assalto a outro carro, modelo Chevrolet Ônix.

Após diligências, os policiais chegaram até os suspeitos no conjunto Águas Claras, onde localizaram além dos dois veículos, mais um modelo Fiat Punto, todos com restrição de roubo.

Na casa haviam materiais para remarcação de chassi e vidro, além de uma arma de fogo falsa e uma munição calibre 28 intacta.

O suspeitos foram apresentados na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfv), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.