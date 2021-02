Presa quadrilha por roubo e adulteração de veículos em Manaus

Na ação foram apreendidos, ao todo, uma arma de fogo calibre 28, sem marca ou numeração aparente; um simulacro de arma de fogo tipo pistola; uma munição calibre 28 intacta; três veículos; três aparelhos celulares; um talão de remarcação veicular; e um grupo marcador alfanumérico de chassi. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Quadrilha especializada em roubo e adulteração de véiculos foi presa em Manaus nesta segunda-feira (1). De acordo com a polícia, um homem de 51 anos e quatro jovens de 18 anos, em bairros nas zonas leste e norte de Manaus foram levados à prisão. Com eles foram apreendidos automóveis roubados e armas de fogo As prisões foram realizadas por Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).



A ação se deu após abordagem efetuada pelos policiais a um veículo Fiat Uno, na rua do Areal, bairro Mauazinho, zona leste. O carro circulava de modo suspeito e, segundo registros policiais, havia sido utilizado no roubo de um outro veículo, um Chevrolet Onix, ocorrido dias antes. O condutor do Uno confirmou aos policiais que dirigia o Onix dia do assalto, e informou um endereço onde estariam outros infratores.

Os policiais se dirigiram em seguida ao endereço apontado, no bairro Águas Claras, zona norte da capital, onde foram detidos os demais integrantes do grupo. No local, além do veículo Onix roubado, foi apreendido ainda um Fiat Punto com restrição de roubo, além de materiais utilizados pelos infratores para remarcar chassi e vidro, e armas que eram utilizadas nos assaltos.

Na ação foram apreendidos, ao todo, uma arma de fogo calibre 28, sem marca ou numeração aparente; um simulacro de arma de fogo tipo pistola; uma munição calibre 28 intacta; três veículos; três aparelhos celulares; um talão de remarcação veicular; e um grupo marcador alfanumérico de chassi.

A polícia informou que cinco homens foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, até a Delegacia Especializada em Roubos Furtos de Veículos (DERFV), para os procedimentos cabíveis. Na delegacia, foi constatado ainda que um dos envolvidos já tinha passagem pela polícia pelo crime de roubo.

