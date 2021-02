Homem é executado a tiros por 'pistoleiros' no Aleixo

Manaus - Marcos Nogueira de Franca Júnior, de 27 anos, foi executado no início da noite desta segunda-feira (1°), no beco Santa Cláudia, no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus. Ele foi morto, segundo a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com pelo menos cinco tiros.

Conforme a Polícia Militar, testemunhas relataram que dois criminosos desceram de um veículo, ainda não identificado, e atiraram contra a vítima. Marcos caminhava em via pública carregando um balde no momento que foi surpreendido pela ação criminosa. Logo após o crime, os suspeitos fugiram sem serem identificados.

A população ainda tentou socorrer o homem, mas ele não resistiu e morreu no beco. Os policiais militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e isolaram o local do crime.

As equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para os procedimentos cabíveis. A motivação e circunstâncias do crime serão investigadas.

Veja a reportagem no local do crime: