Vídeo: Criminosos fazem 'a limpa' em casa no Petrópolis

O caso será investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - Um grupo de criminosos assaltou, no início da noite desta segunda-feira (1°), uma casa no bairro Petrópolis, na Zona Sul, e fez uma verdadeira "limpa" no lugar. Os moradores da residência foram ameaçados com uma arma de fogo por dois homens e uma mulher. A entrada deles no local foi flagrada por câmeras de segurança da área.

Conforme informações de um morador do imóvel, os suspeitos aproveitaram o momento em que a mãe dele estacionava o veículo para invadir a residência.

"Eles já chegaram apontando a arma e pegaram notebook, televisão e aparelho celular. A mulher desceu para a garagem e tentou levar o carro da minha mãe, mas o pneu furou. Acabaram levando o carro da minha irmã. Fiquei ajoelhado pedindo a Deus que eu ficasse bem. É uma sensação de impotência", relatou à imprensa.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil . O Em Tempo solicitou mais informações sobre o caso e aguarda o posicionamento das Polícias Civil e Militar.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação

