'Terror da Cidade de Deus' é morto após atirar em policiais em Manaus

Suspeito pegou uma arma de fogo e começou a atirar contra as autoridades | Foto: Divulgação

Manaus - Antônio Augusto Miranda da Silva, de 28 anos, morreu após ser baleado durante troca de tiros com a polícia, na madrugada desta terça-feira (2). O caso aconteceu rua São Timóteo, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com as autoridades, uma guarnição da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizava patrulhamento de rotina, quando recebeu uma denúncia anônima a respeito de um homem que estaria portando arma de fogo e ameaçando os moradores da área.

Assim que os policias chegaram no local para apurar o caso, Antônio fugiu para uma casa, onde pegou uma arma de fogo e começou a atirar contra as autoridades, que revidaram e conseguiram atingir a barriga do suspeito.

Segundo a 13ª Cicom, o homem ainda chegou a ser levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona Leste da capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo do rapaz foi removido para Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. A Polícia Civil deve investigar o caso.

