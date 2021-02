Casal que fazia distribuição de drogas na Zona Sul de Manaus é preso

Após revista, foi apreendido um tablete de maconha do tipo skunk | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, de 24 anos, e uma mulher, de 27 anos, foram presos na noite desta segunda-feira (1°), durante ação policial deflagrada em bairros distintos da capital. Ao longo da ação foram apreendidos tabletes de maconha e trouxinhas de cocaína.

Conforme a equipe da Força Tática, após patrulhamento de rotina na rua 13 de Maio, no bairro Colônia Oliveira Machado, dois homens foram vistos em atitude suspeita. Com um deles, a polícia encontrou seis trouxinhas

O homem foi questionado sobre a origem do material ilícito e confessou que estava indo buscar mais drogas com uma mulher no bairro Betânia.

Os policiais foram até a rua São Lázaro, onde a mulher foi encontrada com uma sacola preta. Após revista, foi apreendido um tablete de maconha do tipo skunk.

Ela contou que na casa dela haviam mais drogas e os policiais apreenderam mais três tabletes de maconha.

O casal recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

