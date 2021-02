Corpo de mulher é encontrado enrolado em lençol no Mauazinho

Manaus - Com um tiro na cabeça, o corpo de uma jovem identificada como Joice Nascimento Ferreira de Souza, de 22 anos, foi encontrado jogado em uma área de mata do bairro Mauzinho, Zona Leste de Manaus, na manhã desta terça-feira (2).

De acordo com a 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo da jovem foi abandonado em uma área de mata de difícil acesso, próximo à rua Balbina Mestrinho. As autoridades começaram as buscas ainda na segunda-feira (2), depois que receberam uma denúncia anônima sobre um cadáver que teria sido abandonado no local.

"Nós começamos os trabalhos ainda ontem, mas, anoiteceu, e as buscas tiveram que ser suspensas. Hoje, no entanto, conseguimos localizar o corpo da jovem. Inclusive, chegamos a acionar o Corpo de Bombeiros preventivamente, para nos auxiliar no resgate, porque o acesso à área é muito complicado, mas o uso de forças extras não foi necessário", explicou o cabo Augusto, da 29ª Cicom, que atendeu à ocorrência.

Segundo o relato de familiares da vítima à polícia, Joice estava desaparecida desde o último sábado (30). A autoria e as motivações do crime ainda são desconhecidas pelas autoridades.

Os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DEPTC) detectaram uma perfuração na cabeça da vítima, causada por arma de fogo. O corpo da jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por exame de necropsia.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

