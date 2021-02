Bando invade delegacia e 'estoura' cabeça de detento a tiros no AM

Detento foi morto dentro da cela | Foto: Divulgação

Novo Aripuanã - Preso há quatro dias, o suspeito de homicídio Rivair Ferreira Alves, conhecido como 'Gavião', foi morto com tiros de escopeta na cabeça. O crime foi cometido por por seis homens armados e encapuzados, que invadiram a sede da 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) em Novo Aripuanã (a 228 quilômetros de Manaus), na madrugada desta terça-feira (2).

'Gavião' teve o rosto desfigurado após receber os tiros de uma arma de grosso calibre. Ele estava na 73ª DIP desde o último dia 28, após ter sido apontado como o principal suspeito do assassinato do filho de um comerciante de Novo Aripuanã.

De acordo com o delegado Alon Jeferson Michaleski, titular da DIP de Novo, os seis homens armados entraram no local, renderam a guarda e seguiram para a cela do detento, onde foi assassinado.

A autoridade policial destacou que o caso está em investigação e mais detalhes não poderão ser repassados para não atrapalhar as diligências.

De acordo com a Polícia Militar, durante o ataque, dois presos conseguiram fugir da unidade policial. Essa foi a segunda ocorrência registrada no DIP em menos de dois meses.

Outro ataque na mesma delegacia

No dia 16 de dezembro do ano passado, criminosos encapuzados invadiram a sede da 73ª DIP, libertaram presos e mataram um dos suspeitos de ter assassinado, com 40 facadas, o comerciante Biraci Bastro Alfaia, de 65 anos, no último domingo (13).

Ne época, a cidade já vivia um clima de tensão, quando uma equipe policial havia detido Ornam Costa, de 26 anos, também apontado como um dos responsáveis pela morte de Biraci. Ele foi encontrado com um tiro na região da virilha, próximo ao lixão do município.