'Urso branco' e 'Leão' são presos por roubar e clonar veículos no AM

| Foto: Divulgação

Manaus - Davi Batista Marinho, de 26 anos, o "Urso Branco", e Lean Carlos Fontenele Melo, de 26 anos, o "Leão", foram presos no final da tarde de segunda-feira (1°), após desdobramento da operação "Geminus", que investigava uma organização criminosa especializada em roubos e clonagem de veículos na capital. A prisão ocorreu no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

Conforme o delegado Cícero Túlio, da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), os suspeitos estão sendo monitorados desde o dia 19 de janeiro, quando o grupo criminoso roubou um veículo da Justiça acautelado.

"Após investigações, no dia 24 de Janeiro conseguimos prender sete integrantes dessa organização criminosa. Eles estavam com 7 kg de drogas, armas e dois carros. Continuamos as diligências e ontem realizamos o monitoramento desses outros dois suspeitos", explicou.

"Leão" e "Urso Branco" foram presos no momento em que haviam acabado de enviar uma motocicleta roubada e clonada para o interior. Com eles, a polícia apreendeu mais três veículos e materiais utilizados na adulteração destes.

"Ao todo já temos 15 presos ao longo da operação, 7 na primeira ação, cinco que foram presos ontem pelas equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), uma mulher envolvida se entregou e agora prendemos mais dois. Um deles conhecido como "Kiko" ainda continua foragido. Vamos prosseguir as investigações", destacou.

Além dos roubos de veículos, os integrantes desse grupo criminoso também estão envolvidos em roubos a uma residência e a uma transportadora.

Os suspeitos foram apresentados na Derfv e devem responder por crimes como roubo majorado, organização criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Eles irão permanecer à disposição da Justiça.

