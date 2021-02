Ameaças e execução: empresária é arrastada e morta a tiros em Manaus

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) | Foto: Divulgação

Manaus - A empresária Gisele Castro de Azevedo, de 25 anos, foi morta a tiros na tarde desta terça-feira (2), por volta das 15h30, dentro do mercadinho dela, localizado na rua Bijogó, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, um homem armado entrou no local, puxou a vítima e a executou com cinco tiros, sendo que três atingiram o peito e dois o rosto da vítima.

Gisele ainda chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos. Familiares informaram que ela estava recebendo ameaças de um ex-namorado. Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram até o local do crime recolher mais informações sobre as circunstâncias do homicídio.

"Estamos ouvindo testemunhas para tentar chegar na autoria desse crime. As informações ainda são muito preliminares e só vamos poder obter mais detalhes após o andamento das investigações", explicou o delegado Charles Araújo, da DEHS.

O corpo dela foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) . Amigos e familiares lamentaram a morte da jovem nas redes sociais.

Veja o momento em que a vítima foi socorrida por moradores da área:

