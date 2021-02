Vídeo: Mulher escapa de assalto em frente de condomínio de Manaus

Manaus - Mais uma vez criminosos em motocicleta tentaram fazer vítimas na capital. Mesmo com o "Toque de Recolher", eles não se intimidam e continuam cometendo crimes em todas as regiões da cidade. Uma tentativa de assalto foi registrada na noite desta terça-feira (2), na frente de um condomínio na avenida Tancredo Neves, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A ação foi flagrada por câmeras de segurança da portaria do local. Uma mulher está parada em frente ao conjunto residencial, quase na via pública, mexendo no aparelho celular. Dois suspeitos em uma motocicleta se aproximam rapidamente, mas a vítima percebe e corre. Um vigilante que atua no local também correu dos suspeitos.

A dupla acabou desistindo de cometer o crime e fugiu. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo:

