Tiro: homem morre enquanto preparava armadilha para caçar em Iranduba

Corpo foi removido para o Instituto Médico Legal | Foto: Reprodução internet

Iranduba - Everaldo Moraes Pinheiro, de 53 anos, morreu na tarde de terça-feira (2), após atirar acidentalmente no próprio abdômen enquanto se preparava para caçar. O fato ocorreu no ramal do Paricatuba, em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus).

De acordo com relatos da irmã da vítima à polícia, Everaldo estava sentado em uma cadeira preparando uma armadilha para caça de animais e acidentalmente disparou contra o corpo dele.

A vítima ainda foi socorrida pelos familiares e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, onde não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve investigar o caso.

