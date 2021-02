Suspeito é brutalmente agredido e abandonado em rua do Jorge Teixeira

Caso deve ser registrado no 30º Distrito Integrado de Polícia | Foto: divulgação

Manaus - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi brutalmente espancado na noite desta terça-feira (2). O caso ocorreu em frente à escola municipal Themístocles Pinheiro Gadelha, na rua Cupiúba, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

De acordo com os relatos de moradores da área às autoridades, por volta das 19h, os criminosos, que estavam em um carro, abandonaram a vítima - já bastante machucada, na calçada da escola. Na ocasião, os populares acionaram a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foi ao local atender à ocorrência.

Ainda segundo depoimentos de testemunhas à polícia, as agressões podem ter sido motivadas por vingança de proprietários de um mercadinho, do qual a vítima teria supostamente furtado um condicionador de ar. No entanto, a informação não foi confirmada pelas autoridades.

O suspeito foi socorrido pelo Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e, em seguida, levado para uma unidade de saúde da capital. O quadro clínico dele não foi divulgado.

Somente após investigações da Polícia Civil, a autoria e as motivações do crime poderão ser, de fato, esclarecidas. O caso deve ser registrado no 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

