Traficante que coordenava delivery de drogas é preso na Cidade Nova

Suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um suspeito de tráfico de drogas, identificado como Aleandro T. C., foi preso na manhã desta quarta-feira (3), por volta das 8h, em um apartamento na travessa Campeche, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Ele estava com drogas, arma de fogo e munições.

De acordo com o delegado Edgar Moura do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a ação iniciou após denúncias anônimas informando sobre a comercialização de drogas feita pelo suspeito, inclusive na modalidade delivery.

"Nossas equipes foram até o local indicado e durante a abordagem questionaram ao Aleandro se havia material ilícito na residência. Ele indicou a presença de um revólver, calibre 38, com quatro munições e após buscas encontramos a chave de um carro. No veículo localizamos maconha e cocaína", explicou o delegado.

O suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele já possui uma condenação pelo mesmo crime e responde dois processos de homicídio.

Ele foi conduzido ao 23° DIP e permanecerá à disposição da Justiça.

Veja a entrevista com o delegado