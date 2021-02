Em Manaus, trio assalta ônibus, mas é rastreado e detido pela polícia

Passageiros foram alvos de assalto | Foto: Reprodução/Internet

Manaus - Mesmo em meio a decreto de toque de recolher, a capital amazonense registrou mais um roubo a ônibus. Entretanto, desta vez, a polícia conseguiu capturar os três suspeitos de terem assaltado os passageiros de um ônibus da linha 356, na noite desta terça-feira (2), na avenida Torquato Tapajós, Zona Oeste de Manaus.



De acordo com as autoridades, era por volta das 19h, quando Alexandre Moreira Bastos, de 21 anos, Marcos Ferreira de Almeida, 22 e um adolescente de 16 anos anunciaram o assalto e roubaram os pertences dos passageiros do coletivo. Em seguida, o trio ordenou que o motorista parasse o ônibus, e fugiu.

Segundo a polícia, horas depois da ação criminosa, uma das vítimas acionou a 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e informou que estava rastreando os suspeitos, por meio do seu celular, que havia sido levado por eles.

Os agentes da 18º Cicom seguiram até o local indicado pela vítima e conseguiram localizar os suspeitos. Eles foram encontrados com dez celulares, três relógios de pulso e R$75 em espécie.

Alexandre e Marcos foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foram autuados e em flagrante, e em seguida, foram levados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça. Já o adolescente já foi levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

