Ex-secretário municipal é amarrado e feito de refém no Amazonas

Presidente Figueiredo (AM) - O ex-secretário de assistência social de Presidente Figueiredo, Ariones Silva, viveu uma madrugada de susto nesta quarta-feira (3), na sede do município (distante 107 km de Manaus). Ele estava dormindo quando acordou com um barulho e se deparou com um ladrão dentro de sua casa, que o amarrou e o ameaçou com uma arma na cabeça.

De acordo com as autoridades, o criminoso serrou a grade dos fundos do imóvel, cortou o sistema de segurança e invadiu a parte interna da residência. Após ameaçar e imobilizar o ex-secretário, o bandido exigiu dinheiro.

Em depoimento à polícia, a vítima relatou que conseguiu 'negociar' com o ladrão, sugerindo que eles fossem a um caixa eletrônico para sacar o valor exigido pelo criminoso.

Na ocasião, o bandido ordenou que a vítima entrasse sozinha com o carro, que estava do lado de fora da residência, na garagem do imóvel. Além do dinheiro, o criminoso planejava roubar os pertences da vítima. No entanto, Ariones arranca em alta velocidade com o veículo, enquanto o criminoso é obrigado a fugir.

O ex-secretário pediu ajuda aos policiais da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo. Durante as investigações preliminares, os agentes rastrearam o celular do ex-secretário e o localizaram jogado em uma rua próxima à residência da vítima.

A identidade do criminoso está sendo apurada pela Polícia Civil

