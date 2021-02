'Piratas de rio' são presos com armas e munições em Coari

Coari - Dois homens, sendo um de 32 e um de 21 anos, foram presos na noite de terça-feira (2), por volta das 18h, no Lago do município de Coari (distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus). Segundo a polícia, eles atuam como "Piratas de Rio" e estavam com armas e drogas.

De acordo a equipe da Base Arpão, a ação iniciou após denúncia anônima informando que os suspeitos estavam em deslocamento dentro de uma embarcação.

Durante a abordagem foram localizadas uma arma de fogo calibre 38 com 12 munições intactas e quatro celulares. Os policiais constataram ainda que um deles possuía mandando de prisão em aberto.

Os suspeitos foram apresentados na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.