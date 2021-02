Vídeo mostra o momento que empresária é morta no Novo Aleixo

No vídeo é possível ver que a jovem conhecia o assassino | Foto: Divulgação





Manaus - Câmeras de segurança registraram o momento que a empresária Gisele Castro de Azevedo, de 25 anos, foi morta a tiros na tarde desta terça-feira (2), por volta das 15h. O crime aconteceu na frente do mercadinho dela , localizado na rua Bijogó, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. O vídeo mostra que a mulher possivelmente conhecia o assassino.

Nas imagens é possível visualizar o momento em que o criminoso passa na frente do local onde a mulher está conversando com outras duas pessoas, um homem de camisa branca que aparentemente pede informações da jovem e um homem que está encostado na parede do estabelecimento.

O atirador segue andando até o final da rua e depois volta, passando pela pessoa que conversava com a empresária instantes antes. Segundos depois, o atirador surpreende Gisele. Apesar da câmera estar distante do local do assassinato, é possível ver a expressão da vítima. Ela ergue os braços para o alto como se tivesse reconhecido o homem e ficado surpresa com a presença dele. Ao ver a arma, ela coloca as mãos na cabeça numa tentativa de se proteger. Ela foi atingida por cinco tiros.

A pessoa que conversava com ela corre para dentro do mercadinho e o criminoso foge sem ser identificado. A vítima ainda chegou a ser encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram até o local do crime e investigam a motivação do caso. As testemunhas também deverão prestar depoimento.

Veja o vídeo que registrou a execução da mulher:

