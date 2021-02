Após roubo de carro, trio é preso com arma no Monte Sião

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Três suspeitos foram presos na tarde desta quarta-feira (3), por volta das 16h30, na rua das Garças, na comunidade Monte Sião, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Eles haviam acabado de roubar um veículo de modelo Siena, de cor vermelha.

De acordo com a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime aconteceu no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, e após patrulhamento a equipe avistou os suspeitos.

O trio foi abordado no veículo roubado e com os suspeitos foram apreendidos uma arma de fogo caseira com munição calibre 32, dois aparelhos celulares, uma máquina de cartão de crédito e documentos do proprietário do veículo.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) , onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

