'Bruno Bala' é morto a tiros durante acerto de contas em Iranduba

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, em Manaus | Foto: divulgação

Iranduba - Frank Bruno Neves de Souza, conhecido como "Bruno Bala", de 22 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (3). O caso ocorreu no bairro Mutirão, no município de Iranduba, a 25 quilômetros de Manaus.

De acordo com a polícia, era por volta das 21h30, quando dois criminosos, que ainda não foram identificados, chegaram em uma moto. Na ocasião, os bandidos desceram do veículo e atiraram diversas vezes contra a vítima, que morreu na hora. Após o homicídio, os bandidos fugiram.

De acordo com moradores da localidade, "Bruno Bala" tinha envolvimento com o tráfico de drogas e a morte dele pode estar relacionada a um acerto de contas. O corpo dele foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), na capital, onde passou por exame de necropsia.

A 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba deverá investigar o caso.

Outro caso

Também no Iranduba, Everaldo Moraes Pinheiro, de 53 anos, morreu na tarde da última terça-feira (2). No entanto, diferente de Frank, ele faleceu após atirar acidentalmente no próprio abdômen enquanto se preparava para caçar. O fato ocorreu no ramal do Paricatuba.

