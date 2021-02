Mulher é presa por transporte ilegal de minerais no Amazonas

Manaus (AM) - Policiais da Base Fluvial Arpão prenderam uma mulher, de 35 anos, por transporte ilegal de matéria-prima, semelhante a ouro, pertencente à União. A prisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (3), em Coari, a 363 quilômetros de Manaus.

Conforme a polícia, a mulher estava em uma embarcação oriunda do município de Maraã com destino a Manaus. Durante a ação, uma porção semelhante a ouro, com aproximadamente 20 gramas, foi encontrada no interior de uma bolsa.

Ainda durante as buscas, os policiais encontraram outra porção do mesmo material, de aproximadamente 84 gramas, sem a autorização, permissão ou licença de órgão ambiental competente.

De acordo com a polícia, o prejuízo ao crime está estimado em R$ 33 mil. A mulher foi conduzida à Base para a realização dos procedimentos cabíveis.

Base Fluvial

A unidade é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

Denúncias podem ser feitas ao 181, o disque-denúncia da SSP.

O serviço é gratuito e disponível para todo o estado.

*Em Tempo, com informações da assessoria.

