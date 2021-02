Proprietário de embarcação é preso com arma e R$ 162 mil

Manaus (AM) - Durante abordagem a uma embarcação, policiais da Base Fluvial Arpão prenderam um homem de 35 anos, proprietário de uma embarcação oriunda de Maraã, a 634 quilômetros de Manaus, que estava com destino à capital amazonense.



A prisão ocorreu em Coari, a 363 quilômetros de Manaus.

Após revista pessoal, os agentes localizaram um conjunto da armação de uma pistola de calibre 940, e a quantia de R$ 162.039,00 em espécie, no interior de uma bolsa.

O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi conduzido a Base Arpão para a realização dos procedimentos cabíveis.

A unidade é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”,um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

Denúncias podem ser feitas ao 181, o disque-denúncia da SSP. O serviço é gratuito e disponível para todo o estado.

